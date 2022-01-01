政府元旦刊憲　77個地方納強檢

政府周六（1月1日）刊憲，要求於指定期間曾身處77個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府稱，為嚴防Omicron變異病毒株在社區傳播，政府將加強強制檢測安排，由2021年12月31日起，所有Omicron確診或懷疑個案的居所、工作地點及其他曾到訪的地方均會被納入強制檢測公告。在相關地方居住或工作，或曾到訪相關地方的人士須接受最多共7次強制檢測。

而因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，以及一宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 九龍灣國際展貿中心

2. 屯門醫院地下急症室

3. 銅鑼灣Tower 535小曼谷泰國美食站

4. 天水圍天瑞體育館

5. 赤鱲角機場一號客運大樓7樓7T090號舖can.teen

6. 天水圍天澤商場3樓312號舖爭鮮迴轉壽司

7. 天水圍天澤商場2樓216號舖薩莉亞意式餐廳

8. 旺角彌敦道720-722號家樂樓0302室Revery Beauty

9. 中環香港四季酒店大堂ARGO

10. 赤鱲角亞洲國際博覽館一樓15號鋪Arena Kitchen

11. 荃灣大鴻輝(荃灣)中心地庫B2一品雞煲火鍋022年1月5日

12. 天水圍天澤商場3樓320號舖天澤全科醫務所

13. 西營盤皇后大道西484-496號地下及閣樓麥當勞

14. 赤鱲角機場一號客運大樓5樓5X511室香港機場地勤服務有限公司禁區辦公室

15. 金鐘太古廣場二期LG1樓Great Food Hall

16. 上環德輔道西33號29樓Soho House Hong Kong

17. 堅尼地城卑路乍街17-35號及堅彌地城海旁36-38號A及B舖百佳超級市場

18. 銅鑼灣時代廣場8樓818-821號舖及9樓914-915號舖豐澤

19. 銅鑼灣號崇光百貨

20. 由朗屏站開出往機場（地面運輸中心）路線號碼A37線的龍運巴士

21. 由屯門市中心開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E33的龍運巴士

此外，因應早前4宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案及2宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，於指定期間曾身處56個指明地方的人士需要再次進行檢測。

1. 石塘咀體育館

2. 石塘咀尼斯花園地下B舖馬六

3. 上環無限極廣場地下G01舖名創優品

4. 赤鱲角國泰城

5. 中環中心19樓1901-05室植齒及頜面外科中心

6. 石塘咀西寶城低層地下LG07號舖麥當勞

7. 西營盤新安大樓地下中信銀行(國際)

8. 上環必列者士街1號地鋪Oolaa

9. 中環荷李活道10號大館

10. 中環余道生行地庫麥當勞

11. 灣仔瑞安中心港島智能身份證換領中心

12. 灣仔嘉薈軒1樓9號舖Ruam

13. 銅鑼灣恒隆中心

14. 銅鑼灣Cinema City

15. 銅鑼灣怡和街46–54號地下至2樓麥當勞

16. 大嶼山愉景灣D’Deck 1樓 Koh Tomyums Thai Restaurant

17. 東涌富東廣場地下18–19號鋪八方雲集

18. 梅窩涌口街21號地鋪Pause Cafe

19. 旺角煙廠街鴻祥大廈地下E號舖八方雲集

20. 旺角寶安大樓一樓全層及地下F號舖麥當勞

21. 大嶼山愉景灣海澄湖畔路96號地下G28號舖Paisano’s Pizzeria

22. 大嶼山愉景灣D’Deck地下G09號舖 Hemingway's By The Bay

23. 鴨脷洲海怡半島海怡西商場地下5號舖八方雲集

24. 大嶼山愉景灣愉景廣場地下G25號舖Fusion by PARKnSHOP

25. 大嶼山愉景灣D’Deck地下G04舖及1樓103號舖ZAKS

26. 中環威靈頓街88–90號地下BEP Vietnamese Kitchen

27. 中環金珀苑地舖 Paisano’s Pizzeria

28. 灣仔電腦城

29. 灣仔明豐大廈地舖八方雲集

30. 大嶼山愉景灣D’Deck地下G01A號舖 Pacific Coffee

31. 大嶼山愉景灣D’Deck地下G02號舖麥當勞

32. 九龍城賈炳達道公園

33. 大嶼山東涌北公園

34. 九龍塘又一城G25號舖望月樓

35. 九龍塘又一城 LG1–40 Apple Festival Walk

36. 大嶼山愉景灣渡輪碼頭

37. 中環三號碼頭

38. 九龍塘又一城

39. 石硤尾邨第二期服務設施大樓地下4號舖大快活

40. 深水埗南昌中心地下17-19號舖日本城

41. 屯門安全樓地舖拾號公社

42. 葵芳新都會廣場百老匯戲院

43. 屯門V City商場1樓L1-18號舖牛角日本燒肉專門店

44. 中環華懋荷里活中心LG樓 The Iron Fairies & Co

45. 赤鱲角國泰城

46. 金鐘太古廣場2期LG1層Great Food Hall

47. 中環鴨巴甸街24-26號地舖Pici

48. 由銅鑼灣(摩頓台)開出往屯門(龍門居)路線號碼962X的巴士

49. 由屯門(山景邨)開出往灣仔(會展)路線號碼961的巴士

50. 由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士

51. 由屯門巿中心開出往佐敦(西九龍站)路線號碼60X的巴士

52. 由灣仔(會展)開出往屯門(山景邨)路線號碼961的巴士

53. 由澤安邨開出往東頭邨路線號碼2D的九巴

54. 由澤安邨開出往石硤尾站(循環線)路線號碼30B的九龍區專線小巴

55. 由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士

56. 由天逸開出往友愛路線號碼751的輕鐵

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。