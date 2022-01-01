東方日報A1：唔打針禁堂食　二百萬人處處碰壁

滿載疫情與衰退折磨記憶的2021年走了，七百多萬港人喜迎新一年之際，卻遇Omicron變種病毒大挑戰！國泰航空多名機組人員違規帶疫入社區，終釀成累街坊災難，衞生防護中心昨證實本地最少出現兩宗感染個案，雖將案件列為與輸入相關個案，但官員及專家均警告香港已爆發第5波疫情，未來兩星期至農曆新年前均高危！政府昨趁勢出谷針絕招，農曆新年前會對食肆及表列處所實施「疫苗氣泡」，只有接種最少一劑疫苗者才可進入食肆及戲院等18類場所，無針者不得通行。按現時僅約487萬人接種第一劑新冠疫苗計，估計約283萬人新一年中勢寸步難行，餐飲業界直言吃不消。

食物及衞生局局長陳肇始昨在記者會上宣布，會逐步擴大「疫苗氣泡」範圍，在農曆新年前對受599F章規管的食肆及表列處所實施限制，所有進入這些處所的市民，都要接種最少一劑疫苗，而這些處所的員工，亦要在指定限期前完成接種疫苗，如年齡未可接種，或持有醫生證明不適合接種，則可獲豁免。

按照政府公布的時間表，當局明顯再次搬龍門。政府早前才宣布，今年2月會在政府大樓推行疫苗氣泡措施，昨卻因應Omicron危機提前至農曆新年前，換言之，新春檔期的筵席及春茗活動等，都受疫苗氣泡影響。政府防疫官員昨大談變種病毒的危險，如本港迄今已錄得逾80宗Omicron個案，該病毒的傳播率較Delta高4至8倍。外國研究更發現，不少新冠病人會重複感染，故有必要推行更嚴厲措施。

不少市民得悉疫苗氣泡緊急上路後，大呼很慘，直指措施來得太急，業內全無準備。香港餐飲業協會會長黃家和表示，疫苗氣泡擴大範圍令他們始料不及。他憂慮，檢查針卡比檢查安心出行更複雜，如出現任何錯漏，食肆就會被罰款及勒令暫停晚市，變相加劇前線員工壓力，期望政府提供更多指引。此外，黃亦憂慮農曆新年生意難免受衝擊，尤其團年飯及開年飯通常有整體接種率較低的長者在場，未知會否取消訂座。

茶餐廳負責人張先生亦憂慮政策影響生意。他擔心政策或剝削部分因身體問題，而未能接種疫苗的市民入餐廳用膳，認為即使豁免持醫生證明者，仍擔心部分人因麻煩而卻步。

未有接種疫苗的鄭同學表示，疫苗護照會為市民帶來不便，令他們未能在餐廳用膳，認為受影響市民「很慘」。他又指，由於擔心疫苗安全風險，有關政策不會促使他盡快打針，寧願買外賣用膳。市民陳先生認為有關措施有問題，市民有權選擇是否打針，而基本「衣食住行」應不受此影響，而娛樂活動設限可理解。他指，現時進入餐廳等處所已需用「安心出行」，措施已經足夠，亦無打算注射第3劑新冠疫苗，「逼我才打第3針」。