警搗土瓜灣3賭檔　拘23人檢武器

九龍城警區刑事部、特別職務隊、雜項調查隊昨日（12月31日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區內多個工廈及住宅單位，並巡查多間娛樂場所，共搗破一個非法釣魚機賭檔、一個百家樂賭場及一個麻雀賭檔，拘捕23人。

警方根據線報及經深入調查後，突擊搜查土瓜灣旭日街一工廈單位及美景街的住宅單位，搗破一個非法釣魚機賭檔、一個百家樂賭場及一個非法麻雀賭檔，並拘捕3名男子(56至58歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「藏有攻擊性武器」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。

此外，警員拘捕10男10女(30至69歲)，涉嫌「在賭博場所賭博」。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

行動中，檢獲2部釣魚機、5部射擊遊戲機、5把組合刀、一批遊戲卡及讀卡器、2張百家樂檯、面值8萬元的籌碼、2張電動麻雀枱、4副麻雀及約1萬元賭款。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。