警掃蕩東九龍娛樂場所　冚賭檔無牌吧違例派對房拘60男女

警方在東九龍大規模巡查娛樂場所，在11個違例場所內拘捕60人。東九龍總區刑事部及機動部隊聯同觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區，於昨晚(12月31日)展開代號「勇爵」行動，大舉巡查區內多間娛樂場所，搗破1間懷疑無牌酒吧、9間涉嫌違規營業的派對房間及1間懷疑釣魚機賭檔。

涉案無牌酒吧位於鴻圖道，場內姓黃(22歲)男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反防疫規例被捕，警方稍後將作出檢控。現場6男12女(16至31歲)酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦同時涉嫌違反禁聚令被票控。

警員在巡查期間一共發現9間涉嫌違規營業的派對房間，當中15男11女(19至51歲)負責人及職員涉嫌違反相關防疫規例被捕，而各房間內一共19男17女(16至34歲)客人則涉嫌違反禁聚令被發出定額罰款通知書。被捕及被票控男女均為本地人。

此外，警員亦於成業街搗破一間釣魚機賭檔，並以涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例拘捕單位內姓徐(65歲)男主持。當時場內有11男2女本地人及1名內地男子(17至73歲)，他們則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時亦涉嫌違反禁聚令被票控。在整個行動中，警方一共檢獲18支餐酒及啤酒、4部釣魚機及4部射擊遊戲機。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。