警新界南打擊違例娛樂場所　拘12人發百告票

警方新界南總區反三合會行動組聯同荃灣警區、沙田警區、葵青警區及機動部隊於昨日(12月31日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間食肆，派對房間及娛樂場所，並搗破多間違規營業的娛樂場所。整個行動中警方合共拘捕11男1女(15至37歲)，並發出共100張定額罰款通知書及10張傳票。

新界南總區反三合會行動組搜查多間位於荃灣及葵涌區內的娛樂場所，其中2間派對房間內共18男2女顧客(18至48歲)，涉嫌違反禁聚令被發出定額罰款通知書。派對房一名48歲男負責人涉嫌違反相關防疫規例被發出傳票。

葵青警區警員亦突擊搜查區內工業大廈，發現4間違規經營的派對房間，當中3名本地男負責人(26至37歲)被捕扣查，各場內共20男25女(16至67歲)客人則涉嫌違反「禁聚令」被發出定額罰款通知書。

此外，沙田警區聯同機動部隊及食環署人員於昨日突擊巡查區內多個場所，其中在田心分區巡查期間，發現一間食肆未有按規定在餐廳入口處張貼符合指定尺村的告示，遂向該名33歲男負責人發出傳票。沙田反三合會行動組探員在巡查期間，亦截停兩名15及17歲可疑男子，揭發2人涉嫌與兩宗於12月29日晚上區內發生的暴力案件有關，兩人涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕扣查。

另外，荃灣警區刑事部亦聯同特別職務隊、特遣隊及雜項調查隊突擊巡查區內8間派對房間，其中5間懷疑違規經營。警方以涉嫌違反相關防疫規例拘捕當中3男1女(25至28歲)負責人，並票控該5間派對房內18男11女(17至35歲)客人。此外，3名本地男子(17至18歲)被揭發使用他人的疫苗接種紀錄，以通過疫苗氣泡規定，他們涉嫌「行使虛假文書」被捕扣查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。