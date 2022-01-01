空少帶疫入社區　專家料感染者3天內「現形」　食肆或須4人一枱

國泰航空多名機組人員接連違規漠視免檢疫條款下的指引，帶疫入社區，並導致社區疫慌，防疫慢九拍的港府昨日(2021年12月31日)始補鑊，收緊貨機機組人員要住檢疫酒店7天。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早(2022年1月1日)在電台節目表示，Omicron變種病毒傳播力很厲害，目前已經有個案在社區出現，須觀察未來7至14日的情況，在相關食肆或曾經接觸病例的人士有否感染，就知道社區是否存在爆發。

孔指出，Omicron潛伏期較其他變種病毒短，如果社區有爆發，疫情發展的速度將較以往更快及嚴重，而若未來2、3日有愈來愈多人受感染確診，建議當局即時收緊防疫措施，包括食肆恢復為4人一枱、卡拉OK等處所要限制人數甚至關閉，及叫停大型活動。

他批評，這次事件源於機組人員不理防疫規定，認為當局收緊檢疫安排至7天亦只是緩兵之計，而且長遠會影響航運業。他認為機組人員應盡快接種第3針，以大幅提升針對Omicron的中和抗體，同時航空公司須加強內部罰，包括涉事人員可以被革職。

候任醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一個節目表示，如果社區因為相關機組人員不自律導致爆發，理論上可以民事追究涉事人員，但有關做法並不容易。