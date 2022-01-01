港府趁勢谷針　283萬港人未諗掂　孔繁毅預告新年後或收緊至2針

港府允許國泰機組人員免檢安排，最終導致Omicron變種病毒帶入社區，當局昨日(2021年12月31日)方急急宣布收緊疫苗護照，將爆疫的後果轉嫁予市民，要求港人進入餐廳、戲院，健身中心，美容院、體育館、劇院等場所，必須最少打一針疫苗。按現時僅約487萬人接種第1劑疫苗，估計約283萬人新一年中寸步難行。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早(2022年1月1日)在電台節目透露，農曆新年後可能要收緊至接種2針。

孔表示，本港新冠疫苗接種率須盡快提高至9成或以上，認為當局收緊疫苗氣泡措施，令很多人進入公共場所要打第1針已是一種誘因。他稱，很多歐洲國家，例如奧地利已經強制民眾打針。他認為，疫苗氣泡措施要逐漸收緊，不但在餐廳或者健身室等實施，可能進入街市和公園都要接種疫苗，才能真正驅使一些長者打針，因為他們是最高危人士，如果疫情爆發，他們很容易感染而導致重症和死亡。

他又提到，豁免接種的空間很細，最重要是醫學考慮，例如有關人士患嚴重冠心病，或者經測試發現有過敏情況，才可獲豁免或延遲接種。