嚴格防控得把口　袁國勇踢爆：本港追蹤接觸者技術非常落後

踏入2022年，代表新冠疫情爆發至今已有2年，港大微生物學系講座教授袁國勇今早(2022年1月1日)在電台節目上重申，若每個人都接種足夠疫苗，相信新冠肺炎將可以在今年轉化為類似流感的疾病。他在回顧以往應對新冠疫情時，認為本港老年人的疫苗接種率持續低迷的主因，是港府當初沒有同時公布老年人每日中風和心臟病而死亡的人數。他亦特別提到，本港追蹤接觸者的技術非常落後，需徹底改革，同時要修改和制訂所有學校、餐館、會議廳或娛樂設施的通風要求，以減少空氣傳播。

袁回顧與展望應對新冠肺炎方法時，指本港基本上已經7個月沒有本地傳播病例，望利用新冠肺炎大流行的經驗，對抗將來會發生的傳染病大流行。他直指，因全球的專家一開始均對新冠肺炎缺乏認知，令不少國際權威在疫情初期的防控建議，事後證實是差強人意，包括最初反對全民戴口罩、不同意將隔離期延長等。

袁又提到本港在疫情防控上採用以醫院隔離為基礎的方法，即每個疑似個案均需住院隔離，直至重複檢測到沒有確診或持續低病毒量，才讓市民離開。他強調這個做法與西方國家採取的「恰恰相反」，能大大減少社區傳播病例，令醫療系統不致癱瘓，更可減低個人防護裝備的使用量。

為了做好未來疫情大流行的準備，袁國勇建議支持對快速多重檢測或無偏見基因測序作診斷的研究、開發安全有效的疫苗平台、生產可重複使用的環保防疫包供市民使用等。