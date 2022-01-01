立會會期開始　盧偉國促政府解決房屋問題

新一屆立法會會起今日(1日)開始，多位議員在電台節目談及期望。工程界議員盧偉國指，政府應打破官僚陋習、拆牆鬆綁，真正做到良政善治，解決社會矛盾，批評政府未有積極開拓土地，指出倘若不改善房屋問題，則會令市民有怨言。

盧偉國指，民主派總辭後立法會由建制派主導，較理性務實議事，相信可延續行政與立法關係，但強調議員絕非橡皮圖章，相信會有激烈辯論。他又敦促政府打破官僚陋習、拆牆鬆綁，直言政府最大的缺失是無積極開拓土地，形容為「冇麵粉又如何做麵包？」

另一議員吳秋北指，政府被反對派訛詐的情況不復存在，對民生問題不可再抵賴，促政府制訂具體施政目標，提出時間表和路線圖。他指疫情是困擾本港的最大問題，促政府盡快研究與內地的防疫措施對接，以恢復中港兩地通關。另外，他批評政府在勞工議題上有拖欠，期望本屆政府要通過取消強積金對沖。

同出席節目的社福界議員狄志遠指，他在政治上與大部分建制派觀點不同，但民生議題上有共識，認為要向政府施壓。此外，他認為議會將擺脫紛爭，不會再吵吵鬧鬧，90名議員亦會監督政府表現。議員陳學鋒則指，立法會需要更主動，在政府推出政策前提出意見，形成新的行政立法關係，形容議員應向政府提出「想食咩餸」、「教政府點煮」，確保當局「煮出市民鍾意嘅餸」，而市民才是最終的「老闆」。