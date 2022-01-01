李國章稱國殤之柱悼念六四是「騙局」　需釐清擁有權誰屬

香港大學於上月22日拆下屹立校園多年的「國殤之柱」，剛卸任港大校委會主席的行政會議成員李國章今日(1日)出席電台節目，指國殤之柱原創時並非紀念六四，創作人高志活本身是想紀念1995年美國一宗爆炸案，柱中人像均是西人，並非中國人，後來美國拒收，最終給予支聯會用作悼念六四，形容是「騙局」。不過，他指要先釐清雕像誰屬，才可決定國殤之柱去向。

李國章指，港大曾向孖士打律師行索取法律意見，惟律師行受到美國總部壓力而退出，港大需再索取法律意見，最終認為有權移除國殤之柱。目前國殤之柱存放於港大嘉道理中心，被問到雕像去向，他稱要先釐清國殤之柱誰屬，解決法律問題，至於校內是否不能再悼念六四、政治議題不能存在？他則稱「完全唔係」。

李國章上任校委會主席初時曾經歷被學生包圍，他質疑是公民黨所為，以及與中美關係有關，又認為有人意圖將勢力輸入校園，對大學精英洗腦以達其政治目的。被問到港大需否進行宣誓，他認為學內有不少外國學者，有思想和言論自由，認為毋須宣誓，但強調大學人員不能作出違法行為。

李國章又指，學生會評議會通過議案悼念刺警案疑兇是不能接受，但最終有學生願意道歉和承擔責任，他認為是可以接受。對於港大不承認學生會地位，他指不希望學生受人擺布，做出不道德事情，又否認是壓迫學生，而是「講清楚有咩唔可以做」，校方仍支持學生會與學術相關的屬會。他認為學生只是一時被誤導，若真心悔改，社會應給予機會，亦希望院校能重新錄取他們。