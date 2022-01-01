元旦起可打第3針復必泰　接種中心未見人龍

政府由去年(2021年)2月推行新冠疫苗接種計劃後，一直谷針，不停擴大接種計劃，如由今日(2022年1月1日)起，已打2針由內地及德國共同研發的復必泰疫苗滿6個月人士，可打第3針復必泰、12至17歲青少年可打第2針復必泰等。東網記者今早視察觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心，所見首日打第3針復必泰的情況不算踴躍，有市民坦言是看到近期疫情有社區爆發迹象而打第3針。

東網記者到一間提供接種復必泰疫苗的曉光街體育館社區疫苗接種中心，暫未見人龍，大部分市民都是預約到來；至於即日籌，截至今早10時半，還有10個名額。市民郭先生稱，認為今日不多人才以即日籌形式到中心接種第3劑復必泰疫苗。

另1位在加拿大打了2針的鄭先生則表示，自己屬長者及長期病患群組，故今日拿即日籌打第3針。對於近日Omicron疫情有在社區傳播風險，他表示會做好個人衞生，如戴口罩，減少外出用膳及去人多擠迫地方。

今日打第3針復必泰的市民中，董小姐表示看到疫情在社區有爆發迹象，自己又有有小朋友，故較擔心安全，才打第3劑復必泰疫苗，稱日後外出用膳會做好防疫措施。

政府早前宣布，由今日起全港10間社區疫苗接種中心，當中9間會延長開放時間，延長至每日上午8時至晚上8時，方便市民打第3針，如所有已接種2劑復必泰疫苗滿6個月的合資格人士；而新冠康復者、12至17歲青少年均可由今日起接種第2劑復必泰疫苗。另外，繼去年11月港府擴大至所有已打2針科興疫苗滿6個月的人士可打第3針，換言之，今日起市民無論早前打了2針復必泰或科興疫苗，只要相隔6個月，均可打第3針。