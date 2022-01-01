本港現社區感染個案　范鴻齡憂確診急升　未來數天是關鍵

早前有國泰機組人員抵港後違規外出，一名染疫空少曾到又一城望月樓與家人午膳後，令其父及一名距離9米遠的食客確診Omicron。醫院管理局主席范鴻齡今(1日)表示，本港近期再次出現社區感染個案，醫管局已做好準備，如決定重啟亞博的社區治療設施，惟面對社區感染，依然感到憂心，尤其是昨日除夕夜不少市民出外慶祝倒數。他又表示新一年的最大願望為成功克服疫情。

范鴻齡表示，為應付未來的第5波疫情，醫管局已做好準備，包括決定重新啟用在亞博的社區治療設施，如病床接收患者。醫管局各醫院將抽調醫護人員當值，亦已準備抗疫物資應付額外需求；又會加強化驗室檢測，為前線提供適時支援。

不過范鴻齡指出，為日前出現的社區感染感到憂心。他表示，不少市民於除夕夜外出慶祝倒數，故擔心本地確診數字急升，指未來數天會是關鍵，呼籲市民在慶祝節日時不忘抗疫，又提醒市民盡快打針，若不幸感染新冠肺炎，出現的併發症都相對輕微。