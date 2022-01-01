凍結《立場新聞》資金拘7人 蕭澤頤：不排除有更多人被捕

網媒《立場新聞》涉發布煽動性刊物、違反刑事罪行條例，警方國家安全處本周三(2021年12月29日)拘捕該媒體6名前高層及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，並落案檢控《立場》前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐及《立場》之營運公司，2人不獲保釋須收押，排期今年2月25日再訊。警務處處長蕭澤頤今早(2022年1月1日)出席元旦冬泳頒獎嘉賓後，被問《立場》一事，他回應指警方做事是依據法律，重申不排除稍後有更多人被捕，但由於案件已進入司法程序，不方便透露更多細節。

警方國家安全處本周三的大規模執法行動，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪，拘捕包括《立場》前董事周達智、前署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，他亦是陳沛敏的丈夫、歌手何韻詩、前立法會議員吳靄儀、前政務司司長陳方安生的堂妹兼社會服務聯會前行政總裁方敏生等。警方同時凍結了《立場》6,100萬港元資產，為國安處自去年成立以來凍結資產最多的案件。

《立場》在拘捕當日已宣告停止香港公司運作，翌日(2021年12月30日)其在英國設立的分社亦宣布「收檔」，英國分社主任楊天帥在Facebook發文，指英國分社曾經提供之內容，包括網站報道及社交媒體貼文，已全部移除，他亦正式辭去英國分社主任一職，即日生效。

另外，警方正繼續追查事件並通緝涉案人士，《立場》其他前董事亦為目標，據知，被通緝人士包括資深傳媒工作者、前中央政策組高級顧問練乙錚。而《立場》創立人兼董事蔡東豪，日前已遭警方通緝。