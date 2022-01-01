殘疾無礙展翅　硬地滾球鬥士何宛淇：勿限制追夢的心

新鴻基地產旗下的大埔超級城於今日元旦(2022年1月1日)，舉辦「2022新年新希望分享會暨元暨愛心福袋義賣」活動，更邀請6名堅毅不屈的嘉賓到場分享獨特的人生經歷，及成功面對挑戰的心得，冀望藉此向全港市民傳播正能量。

其中1名是患有脊髓性肌肉萎縮症的現役香港硬地滾球運動員何宛淇，現時世界級亞洲排名第一，曾代表香港於2016出戰巴西殘奧會、2018年的亞洲殘疫人運動會，及去年2021年的東京殘奧會。她的成績由最初2016年巴西殘奧會的第5名，進步至2018年亞洲殘疾人運動會的一金一銅，再到去年東京殘奧的雙人賽殿軍。

何明言，目標及旁人的支持就是她成績進步背後的關鍵，她回想起自己剛參加硬地滾球，後來曾因轉組別問題而想過放棄，但她始終認為無望初衷是很重要，清楚知道自己最開始訂下的目標，就是踏足殘奧舞台，加上透過她身邊家人、教練的支持，種種原因故促使了她成續上的進步，最終如願成功踏上殘奧的舞台，再到現時世界級亞洲排名第一。

她又希望以自身經歷向同樣身體有殘疾或正面對困難的人寄語，千萬不要害怕自己身體上及心理上的任何困難，許多時候只是心理障礙的影響，數年後回望才發覺是小事，謹記不要輕易放棄自己所訂的目標及一直的夢想。

而她新一年的展望是能夠在今年的亞運、亞殘運取得好成績。此外，何期望政府在以後的日子，無論是大大小小的運動賽事，都能夠有多一點的宣傳、報道及直播，可以讓更多市民知悉及支持，更可加深對代表香港運動員的認識。