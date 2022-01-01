法定假日每2年逐步增至17天　今年新增5.8佛誕假期

踏入2022年，多條新法例及法例修訂陸續在今年生效。上一立法年度審議通過的48條法案中，至少6條法案將在今年陸續生效，包括在今年先增1天佛誕勞工假的《2021僱傭（修訂）條例》、收緊空氣質素指標的《空氣污染管制（修訂）條例》，均於今日(2022年1月1日)起生效。另外，政府4月底開始禁止進口、售賣電子煙及加熱煙；針對國際貨物銷售合同制度引入《聯合國國際貨物銷售合同公約》新例，預計今年第3季生效。

今日起2條新法例正式實施，包括《2021僱傭（修訂）條例》以增加法定勞工假，由以往的12日逐步增加，今年新增的法定假期為5月8日的佛誕，之後每2年增加1天，至2030年達至17日，與銀行假看齊。勞工處發言人表示，不論其工作時數及年資，所有僱員均可享有法定假日。如僱員在緊接法定假日之前已按連續性合約受僱（即連續受僱於同1僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時）滿3個月，便可享有假日薪酬。

而《空氣污染管制（修訂）條例》亦於今日開始生效。條例更新空氣質素指標，將微細懸浮粒子（PM2.5）的1年及24小時指標，分別由每立方米35微克和75微克，收緊至新指標25微克和50微克。煙民及煙草商亦需注意，4月底政府將禁電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，屆時任何進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品均違法，違者最高罰款5萬港元及監禁6個月，但吸食這些產品並不違法。

《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》則將於下月15日實施。條例生效後，香港會承認及可強制執行內地婚姻家庭案件判決、承認內地離婚證、在內地承認和強制執行香港判決亦會更加便利。

曾經引起商界關注的《聯合國國際貨物銷售合同公約》將於第3季實施，《銷售公約》訂明統一規則的商業法條約，為國際貨物銷售合同提供現代、統一及公平的制度，能助本港中小企從事跨境交易時，減少受不熟悉的外地法律規限。

還有預計今年第三季在香港實施的，當局認為《銷售公約》訂明統一規則的商業法條約，為國際貨物銷售合同提供現代、統一及公平的制度，亦為商業貿易帶來確定性以及降低成本。倘若香港企業同其他簽約國的企業訂立合同，卻對外地法律並不熟悉，就可依此公約為基礎訂立合同條文。

另外，亦有已通過的條例但未有正式生效日期，包括被指削會計師公會權的《財務匯報局（修訂）條例》。《條例》把會計師的發牌權、紀律懲處權收歸財務匯報局。但政府鑑於改革規模，先在《條例草案》轉移上述規管權，而其他過渡安排及對其他條例的相應修訂將會在《條例草案》通過後，以附屬法例形式處理。

根據立法會資料，過去1年共有51條議案提交立法會，當中1條失效，而《專營的士服務條例草案》和《2019年差餉（修訂）條例草案》被政府撤回，合共48條法案獲通過，絕大部分已在去年生效。