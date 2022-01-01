童樂居虐兒案　社署約見受害者家屬十問九唔答　被斥遊花園

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會3名職員涉虐待多名嬰幼兒被捕，受虐嬰幼兒至今增至20人之多，暫有6名職員落網。據報，社會福利署昨(2021年12月31日)派員會見其中1名受害幼兒的家屬，希望可以提供完善方案，惟家屬質疑社署未有做好監護人角色。

據了解，出席者包括社署代表、個案社工、警方及醫護人員等，社署代表指童樂居涉案職員與小朋友並不是純粹嬉戲，暴力情況「過多及過分」。社署保護家庭及兒童服務課（元朗）高級社會工作主任周小慧在會議中表示，署方、警方及院舍均會嚴肅跟進事件，如界定個案為「身體虐待兒童令兒童受傷害」，將記錄於社署保護兒童系統。

社署期間亦被問及有多少名職員涉虐兒或袖手旁觀，及小朋友的傷勢等，但對方未有正面回應，僅指檢控由警方負責，及內容與福利事宜無關。涉事家屬批評出席的代表不斷「遊花園」，亦不滿童樂居沒派代表出席會議之餘，至今仍沒有公開道歉。

至於管理童樂居的保護兒童會，其總幹事蔡蘇淑賢是否仍適合出任兒童事務委員會非官方委員，勞福局回應《東網》查詢時表示，政府委任兒童事務委員會非官方成員的原則是「用人唯才」，當中考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠等因素，並充分兼顧兒童事務委員會的職能和工作性質，不會就個別人士的委任作出評論。