房委會停車場元旦加租　新巴城巴明起漲3.2%

踏入新一年新開始，但同步迎來「新開始」的，還有各項加價措施，勢必又令市民的新生活百上加斤！房屋委員會轄下停車場今日(2022年1月1日)將會加價，上調私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租，以及私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」的收費。在公共交通方面，由明日(2日)開始，新巴城巴將加價3.2%，與九巴聯營的過海線亦同樣加價3.2%。而公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施亦已於昨日(2021年12月31日)屆滿，今日起回復舊制，即補貼最低要求及上限金額均恢復為400港元。

由今日起，房委會轄下停車場將加價，雖然現行月租收費不變，但房委會表示為貼近市場收費水平，會把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車的時租收費上調1港元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5港元。

而公共交通補貼計劃的臨時特別措施亦已結束，由今日開始回復舊制，補貼所要求最低的公共交通費用將由200港元改為400港元，而補貼上限金額亦降至400港元。

至於由明日起，新巴城巴及九巴聯營的過海線亦會加價3.2%，新巴城巴各路線會加價0.1港元至1.4港元不等，其中以港島區加幅較明顯。而九巴聯營的91條過海線亦會加價，分別加價0.1港元至0.8港元，不過九巴的月票則維持不變，仍是780港元。