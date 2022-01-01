迪士尼鬼祟取消年票免費泊車　苦主狠斥：逼人加錢升白金卡

不少家庭會選擇購入迪士尼樂園年票「奇妙處處通」，除了多次入場較「划算」外，更有其他優惠，包括泊車及餐飲折扣，但有購買金卡的讀者向東網表示，免費泊車竟被取消，如私家車日泊變相要付220港元，批評園方以優惠價錢氹人續會後，擅自更改條款，事件亦引發網民討論，斥感覺被「搵笨」。東網已就事件向迪士尼樂園查詢。

現時「奇妙處處通」樂園年票分有3個級別，包括銀卡、金卡和白金卡，以成人價錢計分別為1,278港元、2,228港元和3,998港元。以泊車而言，白金卡會員可享免費泊車及於樂園停車場內指定泊車處停泊車輛；金卡會員於今年1月1日至3月21日期間，可享最多24天免費泊車，其後可享私家車以正價停泊費減40港元，或電單車以正價停泊費減15港元；銀卡會員則可享私家車以正價停泊費減40港元，或電單車以正價停泊費減15港元。

有網民表示原價私家車日泊是260港元，金卡減40港元後亦需220港元，非常不划算，批評入會時條款清楚寫明1年內可免費泊24次，現時卻被園方「偷走」，認為樂園此舉是逼人加錢升白金卡，做法令人失望；亦有苦主稱，早前在7折優惠吸引下才續會，但當時沒有職員通知將會取消相關優惠，直言感覺被「搵笨」。