將軍澳跨灣連接路主橋「合龍」　過程僅約1小時

近年本港計劃多項基建，並引入組裝合成法建築技術，加速建造。運輸及房屋局局長陳帆今日(1日)發表網誌，將軍澳跨灣連接路的主橋與將軍澳—藍田隧道的將軍澳海上交匯處終於(12月30日)「合龍」，即主橋與將軍澳—藍田隧道成功連接，而此項工程正正運用了組裝合成法，預先在內地廠房進行大規模的場外預製組件，並利用先進的大型運輸和吊重建造機械，將預製組件運港，然後直接在工地裝嵌。整個「合龍」過程從起吊、調校，到準確安放在橋躉上，只需短短約1小時便宣布完成。

陳帆指出，由去年2月16日，主跨雙拱鋼橋經水路由內地運抵將軍澳灣，在隨後5個月，大橋中央的3段鋼橋面，和前後9段鋼筋混凝土橋面，有如「砌積木」一般陸續在海面上架起，慢慢令全長1公里的海上高架橋呈現眼前。港府為了進行大橋的安裝工程，先後引入首次在港作業、吊重量達4,000及5,000噸的世界級起重船，及負載量達24,000噸的半潛船。

陳帆又稱，「合龍」工程是要安裝重量超過800噸的最後一段預製混凝土橋樑，採用了吊重量達1,000噸的起重船協助安裝，而工程的技術亦配合了S690級高強度鋼材的應用，可令鋼材結構部件變得更輕巧，減少橋躉及地基的規模，從而提高成本效益及降低碳足印，體現可持續發展原則。

政府正推展將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路的後續工序，期望兩項基建能在今年同步開通，以提供直接往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道的道路連接。