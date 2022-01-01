Omicron削疫苗功效 打齊兩針男患者病情嚴重 ICU用呼吸機

本港現首宗Omicron嚴重個案！醫院管理局今日(2022年1月1日)公布，現時共有192名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，當中1人情況嚴重，即61歲青山醫院男護士(個案編號︰12548)，​其餘情況穩定。據悉，該護士患有糖尿病、高血脂和肥胖，正在深切治療部接受監察，需聞氧氣，是本港首名需用瑞德西韋、類固醇等藥物治療的Omicron確診者。

該名男護士於上周一(2021年12月20日)從英國抵港時確診，前一天已出現病徵。他抵港後於機場驗出新冠病毒，上周三(12月22日)後正式確診，並驗出N501Y變異病毒株，上周五(12月24日)證實帶有Omicron變異病毒株。病人入院後一直情況穩定，昨日(12月31日)轉為嚴重。根據資料，他已於去年7月7日及8月11日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰新冠疫苗。

另外，截至今早9時，共有3名新冠患者在過去24小時康復出院(個案編號︰12406、12422、12457)，總計至今共有12,209名病人康復出院。