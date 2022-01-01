住戶染變種病毒一晚封兩區　東涌映灣園北角南天大廈須強檢

新冠肺炎疫情持續，由於今日(2022年1月1日)在東涌映灣園發現1宗曾在上址居住的初步個案，初步顯示涉及變異病毒株，故政府決定在相關區域作出限制與檢測宣告。政府今晚引用《預防及控制疾病規例》，將圍封東涌健東路1號映灣園第2期映濤軒第6座列為指明「受限區域」。有關受檢人士於今日傍晚6時30分起，須在其處所等候並接受強制檢測，預計行動持續至明日(2022年1月2日)清晨約6時。此外，自下午7時起亦限制北角南天大廈為指明「受限區域」。

​政府表示，於下午6時30分起，限制東涌健東路1號映灣園第2期映濤軒第6座為「受限區域」，但不包括位於映灣園第2期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文(國際)幼稚園(東涌)及映灣園映濤軒第7座，而在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

另外，北角英皇道275號南天大廈亦被列為指明「受限區域」，但不包括位於南天大廈1樓樓層的餐廳及2樓樓層。在內的人士需接受強制檢疫，直至「受限區域」內所有受檢人士完成檢測，政府目標在明日上午約7時完成此行動。