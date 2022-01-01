保護兒童會交閉路電視片段予警方　涉過去1個月共2萬小時

《東方》早前率先獨家報道香港保護兒童會多名職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。香港保護兒童會今日(2022年1月1日)表示，童樂居幼兒活動範圍共安裝53支閉路電視鏡頭，會方已於昨日(2021年12月31日)將去年11月18日至12月17日期間，在童樂居院舍內過半數的閉路電視片段，交予警方審視與調查。有關片段涉及童樂居2樓及3樓27支鏡頭過去1個月的錄像，硬碟容量約5TB，片長約2萬小時。其餘片段將陸續盡快遞交。

會方續指，自接獲投訴後，會方已立即翻看閉路電視片段，並先後2次報警、4次向警方提交相關片段協助調查，惟閉路電視片段總數量極多，自去年12月11日至17日期間，在童樂居2樓及3樓院舍內幼兒活動範圍情況的一批片段，涉及28支鏡頭及2,800小時的片長，會方需用78小時翻看。他們正配合警方要求，盡快把童樂居餘下閉路電視片段交予警方進行調查。

該會又承諾成立的強化、高層次專責小組，組織籌備工作已接近完成，日內將公布人選與詳情。而就童樂居的審查，已聘用了風險管理專家SVA協助，盡快完成翻看閉路電視的工作，會方強調「希望不會發現更多問題，但我們不會逃避，有問題定必查找出來並加以妥善處理」。

香港保護兒童會亦委託德勤會計師，在月底前對童樂居的營運與程序進行全面審查，以提出獨立意見和改善建議。另外，兒童會亦再次重申對事件感到極度痛心，並對兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意。