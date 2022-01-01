政Whats噏：完成議員任期　姚思榮、鍾國斌重投老本行

隨住新一年嘅到臨，第七屆立法會嘅會期亦告開始，好多不再連任嘅議員「落車」後都有出路，譬如旅遊界前議員姚思榮、紡織及製衣業界前議員鍾國斌，兩人都重投本來嘅行業，而前者成功「交棒」畀議員姚柏良之後，早幾日已經返咗新工喇！

經歷9年嘅議員生涯，最令姚思榮記憶深刻嘅事，就係旅遊業大起大落。佢話旅遊業喺2018年去到高峰，但黑暴同疫情令旅遊業深受打擊，至今都係冰封狀態，始終通關先可以度過難關。佢寄語姚柏良要繼續努力，提升本港旅遊業水平。至於新工作崗位，係中國旅遊集團旅行服務有限公司擔任董事，其職責需面對香港市場之餘，仲要面向內地，之不過近年因疫情關係同內地市場接觸少，都要追返啲進度。

過去係立法會建制派功能組別六人組(G6)一員嘅姚思榮，話G6喺偶然嘅情況下建立，雖然並非政黨但都係緊密嘅組織，聽聞G6即將擴充，佢都十分支持，希望可以為政府帶來更專業嘅視野，適當地畀壓力政府，更有效咁改善政府嘅官僚作風。

曾歷兩屆立法會嘅鍾國斌，卸下議員職務之後就會回歸公司，要重新追返啲生意咁話，況且有佢坐鎮，啲客會放心啲喎。對於接任紡織及製衣業界議席嘅陳祖恒(Sunny)，Felix希望佢遵守競選諾言。雖然選戰過後兩人並無聯絡，但Feilx話樂意同對方分享經驗。

Feilx提及今屆議會有三分二嘅議員都係議會新丁，對比過往通常都三分一係新人有極大分別，佢相信一眾新丁都會感到壓力，事關選舉結束後約兩星期就投入議會工作，以佢所知仲有唔少人未請到政助，令佢不禁回想，當年佢初入議會，即使有政黨背景，仍需兩年時間熟悉議會工作，聽落都好辛苦呀。

至於業界定位方面，Feilx話自己已經不在其位，不便評論，但有咩求助都會盡幫嘅。由於已再非議員身份，Felix亦須退下黨魁一職，但會否喺黨內擔任其他職位，例如黨主席呢？Felix笑稱自己冇乜要求，但要待黨內分工，以及由身為議員嘅黨團決定未來嘅大方向。

Felix未能成功連任，惹來佢同中央嘅關係出咗問題嘅忖測。Felix感慨話香港只係一個小地方，而中央係處理國家大事，好難連咁細微嘅嘢都管埋「唔好下下入晒中央數先得㗎」。佢又指，過去一直同中聯辦溝通良好，但卸任後都只係一個普通市民，同中央溝通嘅工作都係交返比議員做啦。