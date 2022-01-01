指摘犬隻散步襲擊羊群　元朗惡漢行刑式扑殺狗女被捕

元朗有狗隻疑被惡漢監生打死！不幸身亡的雌性狗狗「河馬」本來在街頭流浪，約3年前才被女主人張小姐收養，在溫暖家園受細心呵護，性情溫馴。今日(1月1日)下午4時許，張小姐(38歲)帶同「河馬」及另外2隻寵物犬前往錦田水尾村山邊近逢吉鄉路一帶散步，並放開狗繩讓3犬自由探索，呼吸清新空氣，期間狗狗曾好奇行近附近放養的羊群，但並無作出攻擊行為。

人狗共享輕鬆時光，張小姐未幾發現「河馬」不知所終，只能帶着其餘2犬尋找，其後在河邊位置發現4名兇神惡煞的大漢，有人擸起逾1米長的硬棍狂扑「河馬」，對方落手狠毒，每一棍出盡全力，「河馬」無處躲閃，頭身接連捱打。張被殘酷畫面驚呆，聲嘶力竭哀求對方放過狗狗，甚至不惜跪地求饒，惟對方鐵石心腸，反而怒罵：「你隻狗咬我啲羊呀！」更惡言相向稱：「我打埋你添呀，臭X！」

「河馬」在混亂間已不聞聲息，張在憶述過程時聲淚俱下，指她苦求不果，轉頭尋找「河馬」時卻失去其蹤影，她即時張目四顧，驚見「河馬」的癱軟身軀已沉入水中，慌忙上前救助。雖然她是弱質女流，力所不及，但仍拚命將「河馬」抱回岸邊，惜牠已經毫無反應，當場死亡。逞兇惡漢厚顏無恥，一直旁觀及拍片紀錄，聲言要就狗狗咬死羊隻報警，張無比心傷，亟欲為愛犬討回公道，當下亦促對方報案。

據悉，警方向雙方了解及經初步調查後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名姓陳(62歲)男租戶，同時聯絡愛護動物協會到場協助，以及安排狗屍作進一步檢驗，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。