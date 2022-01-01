海洋公園無罩除夕派對　遊人恐爆疫

正當全城嚴防Omicron變種病毒之際，海洋公園被指沒有採取措施確保遊人必須佩戴口罩，導致園內成「無掩雞籠」，有人不滿職員未有行動而投訴，反被園方派出保安貼身隨行，批評園方欺善怕惡。另有片段及照片顯示，海洋公園舉行除夕倒數派對，場內人山人海，惟部分人除罩狂歡，職員卻視若無睹，遊人怒斥有關人士輕視疫情，尤其近期Omicron已帶入社區，擔心會爆發「海洋公園群組」。

抗疫多時，即使近日Omicron來勢洶洶，不少市民於假期選擇到海洋公園遊玩。讀者何先生向東網反映，今日(1日)園內各處都有遊人除罩拍照，不論室內或是室外，而及後亦未有將口罩戴回，他觀察到職員未有採取任何行動，園內亦未有廣播提醒遊人遵守防疫規定，遂向園方投訴，但情況不但沒有改善，反而被保安人員貼身跟隨。

他批評園方欺善怕惡，用數百港元買門票入場，得到的服務如此惡劣，怒斥「我指出問題，擔心會成為播疫溫床，不但沒有去處理，反而是派人跟實我，唔明白(園方)是甚麼心態，亦不明白為何政府要倒咁多錢落去，不如索性執咗佢啦！」

另外，東網獲得影片及照片顯示，海洋公園舉行除夕倒數派對，場內人山人海，大播音樂，遊人齊聲合唱，情緒相當高漲，惟部分人未有戴口罩。即使有職員在場，卻視若無睹，更於公園內四處走動。報料人怒斥有關做法輕視疫情，尤其近期Omicron於香港恐已帶入社區，擔心會爆發「海洋公園群組」。

海洋公園表示要求訪客和員工進入公園前量度體溫，以及除飲食期間在園內佩戴口罩，園內多處貼有告示和作頻密廣播，提醒訪客時刻注意個人衞生及各項防疫措施，而員工亦有向訪客作出勸喻。至於有關12月31日晚上新年倒數活動，門票已列明需遵守之防疫要求，工作人員亦不時提示在場人士保持戴上口罩。

而今日的事件，警方下午有接獲查詢並派員到公園視察，但無發現需跟進之個案。警方則稱，沒有接獲相關報案，執法時會按既定程序，及考慮實際情況，根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）所訂明的罪行採取適當行動。

政府去年初再向海洋公園「泵水」，包括提供一筆非經常撥款16.7億元、11.2億元補貼，並豁免政府貸款的利息等，合共涉及約67.9億元，但依然虧蝕連連，入場人次及收入更創歷史新低。根據海洋公園財務報告顯示，在2020至2021財政年度的入場人次下跌至140萬，較上一年度大幅減少36%；收入則下跌45%至約3.9億元，扣除政府資助前之經營虧損淨額高達11億元。