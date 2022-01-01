跨年期間涉違防疫規例　16個餐飲場所負責人遭檢控

除夕倒數跨年值得高興，但節慶都要注意防疫！食物環境衞生署今日(2022年1月1日)表示，昨日除夕(2021年12月31日)及今日元旦，與警方在聯合行動中共巡查了37間餐飲場所，而食環署亦另外巡查了共629間餐飲處所及173間表列場所。食環署向涉嫌違反指示規定的16間餐飲場所負責人展開檢控程序。涉嫌違反的規定中，6宗涉及佩戴口罩、5宗桌子之間的距離或分隔問題、2宗為展示運作模式告示相關、1宗涉展示換氣量或空氣淨化設備告示、1宗涉確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼，以及1宗同時關乎展示運作模式告示及確保顧客須掃描「安心出行」。

食環署亦要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，他們須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日凌晨4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等。此外，食環署亦向3名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

餐飲業務負責人違反相關規例可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。身處餐飲業務的任何處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款1萬港元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000港元，解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按第599G章被定額罰款5,000港元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》被定額罰款5,000港元。