衞生署改確診個案分類　與內地看齊　定義模糊恐惹爭議

新冠肺炎疫情即將踏入第3年，衞生署衞生防護中心昨日(1日)表示，因應中心錄得的無症狀感染及復陽個案有所增加，會在每日的新聞公報及網頁將檢測陽性個案細分為確診、無症狀感染及復陽個案。上述分類方式與內地當局極度相似，料是港府為了與內地通關，將個案分類方式與內地看齊。

然而，衞生署一貫做法是將所有檢測時驗出病毒的患者歸類為確診個案，出現症狀與否並不在考慮之列。而復陽個案則有嚴謹的標準，未必計入確診個案。政府突然改變行之有效的分類安排，難免令人感到混亂，無所適從。

翻查資料，內地對無症狀感染者的定義有一套截然不同的標準。中央指導組專家童朝暉曾稱，無症狀感染者分兩類情況，如果沒有病徵，但照CT後發現病毒的患者，會列為確診者。真正列為無症狀感染者的，是檢測一直驗出病毒，但沒有出現任何病徵，甚至照CT後，肺部也毫無異樣的感染者。

反觀香港，最常見、恒常的檢測方式是核酸檢測，較少使用CT掃描。只要沒有出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等病徵，就會被列為無病徵患者。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，政府有必要分辨復陽個案，但再細分無症狀感染及確診個案則多此一舉。無症狀感染的狀態非常容易改變，「個案可能今刻係無症狀，但半日後變成有症狀」，現時無病徵個案多，且傳播力強，他擔心會令市民掉以輕心。

他指內地有很多Omicron個案原本無病徵，但其後轉為確診個案，因此，分類方式亦面臨挑戰。而且，兩地之間的診斷方法、地區管理機制有異，例如內地廣泛地以CT掃描作診斷工具、使用小區管理找出確診個案等，香港並無必要完全跟隨內地的一套方式。