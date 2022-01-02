確診者疫蹤處處　指定期間身處13地方納強檢

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應2宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診檢測輸入個案，以及1宗與又一城望月樓相關的確診檢測個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測公告詳情如下：

任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士(不論以何種身分身處該等地點，包括

但不限於全職、兼職和替假員工、住客及訪客)為指明類別人士：

1.九龍觀塘開源道68號觀塘廣場

2.九龍觀塘觀塘道418號apm LG層一田超市

3.九龍觀塘開源道64號源成中心1樓鴻星中菜

4.沙田沙田正街新城市廣場一期1樓126號鋪BRICK LANE Deli

5.灣仔港灣道6-8號瑞安中心6樓P&G

6.鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIERKing’s Road 1樓101號鋪Ruby Tuesday

7.灣仔謝斐道151-161號金聲大廈地下E號鋪Latter Café

8.鰂魚涌康怡花園K座(1-8室)

9.新界大嶼山東涌富東街6號富東廣場富東街市

任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士 (不論以何種身分乘搭該交通

工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客)為指明類別人士：

1.由慈雲山(中)開出往鰂魚涌路線號碼116的巴士

2.由耀東邨開出往灣仔北路線號碼2A的新巴

3.由藍田站開出往烏溪沙站路線號碼89D的九巴

4.來往映灣園及東涌站路線號碼NR04(B路線)(循環線)的居民巴士