東方日報A1：疫苗護照搵笨　新春後硬谷兩針

踏入2022年，港府向全港700多萬市民送出「疫苗氣泡」大禮，宣布農曆新年前市民進入包括食肆、戲院、體育場館等18類處所前，須最少接種一劑新冠肺炎疫苗，變相令尚未接種疫苗的283多萬名市民禁足或被谷針。飲食業界及市民還沒消化這個措施，政府專家昨已透露，農曆新年後可能要收緊「疫苗氣泡」措施至須接種兩針，並強調如Omicron在社區爆發，本港防疫措施須再「加碼」，如進入街市和公園都要接種疫苗，相信長者最受影響。他續稱，如本港社區爆發新一波疫情，當局應盡快考慮在食肆恢復4人一枱，卡拉OK等處所要限制人數甚至關閉，並應叫停大型活動。

政府委任的新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨日表示，今次疫情源於機組人員不理會防疫規定，當局「補鑊」收緊機組人員的檢疫安排至7天，亦屬緩兵之計。由於Omicron變種病毒傳播力很厲害，且潛伏期較其他變種病毒短，近日更有社區出現傳播的個案，會否引發第5波疫情，須觀察未來7至14日的情況，並要密切留意在相關食肆或曾經接觸病例的人士有否感染，若接下來兩、三天再有更多人確診，須收緊防疫措施。

他強調，本港新冠疫苗接種率須盡快提高至九成或以上，當局日前宣布了疫苗氣泡措施，令很多人因要進入公共場所而打第一針，這已是一種誘因。但他認為有必要進一步收緊疫苗氣泡，如在農曆新年後或需收緊至接種兩針。而且相關措施應逐漸擴展至其他場所，如進入街市和公園都要接種疫苗，才能真正驅使一些最高危人士，即長者打針。按照專家的建議，沒有打針的長者未來或不能在公園休憩和到街市買餸。

孔繁毅又稱，若社區爆發新一波疫情，當局即時收緊防疫措施，包括食肆恢復為4人一枱、卡拉OK等處所要限制人數甚至關閉等。

談到今次事件由國泰航空幾名機組人員違反防疫規定，帶疫入社區，孔認為，機組人員應盡快接種第3針，以大幅提升針對Omicron的中和抗體，同時航空公司須加強內部罰則，包括涉事人員可以被革職。

至於本港短時間內要推行疫苗氣泡，他以很多歐洲國家舉例，點名指奧地利已經強制民眾打針，又提到豁免接種的空間很細，主要是醫學考慮，如患嚴重冠心病，或經測試發現有過敏情況人士，才可獲豁免或延遲接種。

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