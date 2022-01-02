映灣園映濤軒第6座及北角南天大廈完成檢測　無確診個案

政府昨日（2022年1月1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午6時30分起限制在東涌指明「受限區域」（即東涌健東路1號映灣園第二期映濤軒第6座（不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌）及映灣園映濤軒第7座））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（1月2日）上午約6時30分完成強制檢測行動。截至今日凌晨1時，約900名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

此外，政府昨日（2022年1月1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在北角指明「受限區域」（即北角英皇道275號南天大廈（不包括位於南天大廈1樓樓層的餐廳及2樓樓層）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（1月2日）上午約7時完成強制檢測行動。截至今日凌晨1時，約285名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。