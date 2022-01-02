港人移民台灣續增　宣誓公務員申請難

2021年港人移民台灣人數再打破歷史紀錄。不過有移民公司透露，近期由於政治問題，台灣對香港公務員申請的審查更加嚴格，若港人服務於已簽署宣誓效忠的政府部門，移民申請將難以獲批。

台灣移民署最新統計，去年1至11月有9,772名港人獲得當地居留許可，按年增加271人。去年同期有1,572名港人獲得定居許可，按年增加175人。有移民公司指出，近年港人申請移民台灣不斷增加，且台灣開始放寬對大陸出生港人的移民審批，均導致兩項人數創新高。

不過，台灣的內政部前年8月在《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》內增設條文，列明若申請者為現任和曾任大陸行政、軍事、黨務或其他公務機構、以及大陸在港澳投資的機構或新聞媒體的職員時，台灣當局將不予其許可居留。

修例後，有已移居台灣的港人表示受到影響，至少幾10名此前已在台居留，並符合在台定居資格的港人無法入籍，部分人更因此離開台灣。此外，當地對香港公務員的審查亦變得嚴格。據移民公司透露，已有曾在本港衞生署和地政總署的員工，宣誓後申請被拒。即使是投資移民的配偶，若其曾在政府部門任職，同樣不會獲放行。