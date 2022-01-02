外傭人數降影響經濟復甦　羅致光：防疫前提下增加來港名額

檢疫酒店供不應求情況嚴重，令本地外傭銳減，外傭荒持續。勞工及福利局局長羅致光今日(2日)在網誌表示，由昨日(1月1日)起，原本已預訂入住竹篙灣指定檢疫設施的外傭，將被安排到麗豪航天城酒店接受檢疫，而現時正入住但在1月5日仍未完成檢疫的外傭，亦會遷往該酒店，該酒店提供的1,138個房間，在1月份期間絕大部分只能用來「對沖」竹篙灣檢疫中心原本用作外傭檢疫的1,000個單位，在外防病毒輸入的原則下，來港外傭人數仍未能在短時間內大幅回升。

羅強調，為了有助停止外傭來港人數下降的趨勢，華逸酒店及香港沙田萬怡酒店作為外傭指定檢疫設施已提供共1,000個房間，而新增的麗豪航天城酒店，可提供1,138個房間。羅致光指出，香港外傭的人數由2年前高峰期的逾40萬，逐步下降至今天只有約35萬，單是去年11月份已減少了約1,400名。外傭人數下跌，不僅本地家庭與需要外傭照料的人士受到影響，部分家庭成員更因要照顧家人而須離開工作崗位，香港的勞工市場及不少行業就會受到影響，如果情況持續，便可能影響本港整體經濟復甦的能力。

食物及衞生局局長陳肇始今日亦在電台節目表示，竹篙灣檢疫中心用量大，因確診患者的密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者，即「次密切接觸者」都會在竹篙灣隔離。而當局早前亦「A+地區」，即加強對Omicron監測的指定地區，要求從以上抵港人士先於竹篙灣檢疫中心進行首4日強制檢疫，再去檢疫酒店完成餘下的17日疫監。而中心分成4期，共有4000多個單位，當中頭2期留給外傭，未來將有序地把外傭分批遷往上述酒店隔離，騰空檢疫中心位置。