陳肇始指疫情達爆發臨界點　望月樓查信用卡付費紀錄尋食客

早前免檢疫國泰機組人員違規外去，四周播毒，至Omicron變種病毒在社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日(2日)在一電台節目上表示，正追蹤又一城望月樓群組的密切接觸者，又指現時疫情屬爆發的臨界點，當局正密切觀察社區有否爆發Omicron。她又指望月樓利用信用卡找到與早前確診個案於同一時段用膳的食客。

陳肇始指疫情已達臨界點，港府現時正密切觀察望月樓群組。她續表示有研究指出，新冠病毒會出現短途空氣傳播，衞生防護中心翻查望月樓的閉路電視後發現，播毒的國泰空少及其父坐在較靠近門口的位置，而桌子距離甚遠的一名女食客確診，雖然他們之間沒有面對面的接觸，但不排除在進出餐廳時經過染疫空少的桌子。

她指，當局依然會密切留意情況，如當局較早前已開展追蹤過程，已找回大部分曾在望月樓用膳的食客，亦已追蹤第二、第三層密切接觸者，都要進入檢疫中心隔離數日，檢測到沒有確診才可離開。她另提到，望月樓亦配合當局調查，包括翻查信用卡付費紀錄，找到與確診者於同一時段用膳的食客。另外，衞生防護中心亦收到一些使用安心出行的食客通知，呼籲相關食客可致電當局。