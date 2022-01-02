律政司將向教師提供國家安全教材　望培育奉公守法下一代

律政司司長在網誌撰文表示，將向教師提供國家《憲法》、《基本法》、國家安全和法治的教材。

為了令國家安全受到保障，去年港府明言要主力完善3大範疇，其中包括教育界。律政司司長鄭若驊今(2日)在網誌撰文表示，將向教師提供國家《憲法》、《基本法》、國家安全和法治的教材，透過不同的活動向社會各界介紹及傳達法律及法治知識，又會再主辦《基本法》和《香港國安法》的法律論壇，作為慶祝回歸的重點項目。

鄭若驊又指，會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，又望透過律政司的多元政策，培育出具備國家觀念、尊重法治和奉公守法的年輕一代。

鄭又表示，今年另一項重點工作是審慎考慮法律改革委員會就與仲裁結果有關的收費架構提出的建議，一旦決定採納，會盡快安排立法修訂。目前，香港律師不得在仲裁案件中按結果收費，建議容許律師與當事人訂立3種收費協議，即按條件收費、按損害賠償收費或混合式按損害賠償收費協議，目的望提升香港作為主要仲裁服務中心的競爭力。

另外，鄭又指港府進行多方面工作來減少在兩地就同一爭議重複提出訴訟，例如現正就2019年簽訂的《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》立法建議進行公眾諮詢，之後會提交立法會審議，而去年五月通過的《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》，亦料在下月落實生效，《條例》容許相互承認香港和內地之間婚姻及家庭案件判決。