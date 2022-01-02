望月樓感染或涉空氣傳播　袁國勇倡改食肆及學校等地方通風要求

近日香港接連出現免檢疫國泰機組人員染疫後違規外出，令Omicron流入社區，如又一城望月樓群組至今已有4人中招。政府專家顧問袁國勇今日(2日)在電視台節目上表示，望月樓換氣有不足，又估計病毒可在短距離空氣傳播，遂建議不只表列處所，連學校等地均需安裝空氣清新機。另外，陳肇始今日提到，望月樓曾翻查信用卡付費紀錄，找到與確診者於同一時段用膳的食客，袁國勇表示為盡快找出接觸者，必要時不應該怕影響私隱問題。

又一城望月樓出現Omicron傳播跡象，袁國勇指因該地方可除罩，傳播及感染風險較大。他又指出，該餐廳的空氣清新機安裝在天花板上，亦未設置風扇作對流，只能淨化較上層的空氣，致食客處於的下層空氣流動不大，發揮的作用不足。他續指，當局派員到望月樓視察後，發現食肆內換氣的情況不一，有些地方為「死位」，而食肆的換氣量僅每小時2次，空氣流動及混合不足，令病毒更大機會留在食肆。

他指出，現時港府規定食肆須提升處所換氣量至每小時6次，較外國的每小時8次換氣量要求低。他建議，即使餐廳換氣量不足，都要安裝空氣清新機，另加設風扇令空氣流動。他更建議表列處所及以外的地方都需加設空氣清新機，尤其是學校，減低傳播風險。

至於港府因應Omicron流入社區，強檢次數由6次增至7次，袁國勇指本港接觸者的技術弱，以致當局未能在短時間內找到密切接觸者，又稱部份人收到安心出行通知後，並非所有人都有進行檢測。他表示知道藍芽技術已發展，另可用八達通等方法追蹤相關人士。對於望月樓曾翻查信用卡付費紀錄來找相關食客，不應該怕影響私隱。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，以他理解，較易尋找以電話訂枱的食客，惟並非所有人收到安心出行通知後都去進行檢測。要看政府能否聯絡信用卡公司，以便通知當日使用信用卡結賬的食客。

許樹昌續指，現時最重要是尋回尚未檢測的食客，去進行檢測，有助了解傳播情況，避免他們在無病徵的情況下在社區播毒。