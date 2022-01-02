立會主席競選有暗鬥　黨友梁美芬否認爭位　稱梁君彥連任冇問題

新一屆立法會會期昨日(1日)正式展開，明日(3日)全體90名議員將會進行宣誓儀式，緊接而來的是立法會主席選舉。主席只得一個，然而覦覷者眾，目前除上屆立法會主席梁君彥有意連任，枱面上無人角逐，但其實枱底多人暗中角力。政圈先後傳出內務委員會主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀同財務委員會主席陳健波等有意競選之外，最新有指梁君彥黨友、喺選舉委員會界別獲得1348票，成為「票后」嘅梁美芬同樣有意競選主席職務。但梁美芬否認「爭位」，還指梁君彥連任應「冇問題」。

競逐立法會主席需一名議員提名，以及至少3名議員附議，本周二（4日）下午截止報名。候選人須在本月10日特別論壇上，交代競選綱領和回答議員提問，其後選出新主席。

梁君彥是工業界(一)功能界別議員，2016年出任立法會主席，一上任爆出國籍風波，被質疑擁有英國國籍不合乎《基本法》列明對立法會主席的規定，最終要放棄英籍，連立法會議事規則委員會也要修改選舉主席的規定。其後經歷宣誓風波、反對修訂《逃犯條例》風波、立法會延任一年同泛民總辭等，佢曾感嘆過去5年議會經歷驚濤駭浪。今屆立法會選舉，梁君彥首遇競爭，最終成功連任，當選後亦明言考慮爭取連任主席。

事實上，當梁君彥宣布參選爭取連任時，外界就估計應已商討好由梁連任新一屆立法會主席。正當以為主席之位手到拿來之際，政圈盛傅主席一位有多人競爭，包括內會主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、議事規則委員會主席謝偉俊甚至建制派「班長」廖長江等，當中以財委會主席、保險界議員陳健波呼聲最高，有指他近年主持財委會作風硬朗，獲不少好評，加上處理內會選舉風波立功，同時又敢於批評官員在立法會會議上表現差、準備不足、回答問題遊花園等。

有指以為勝券在握的梁君彥亦相當「頭痕」，除上述人選外，其黨友、「票后」梁美芬亦加入戰局，近日「狂拉票」表示想做立法會主席，更有指她先從黨內着手試探，令梁君彥主席之位「危危乎」。過去就有指梁因「傾好」可以連任主席一職，為此放棄讓其兒子、全國青聯副主席梁宏正參選立法會，若最終主席之位不保，梁便陷入「雙失」局面。

梁美芬回覆東網查詢時表示，由於梁君彥已清楚表明競選意願，又有經驗，作為黨友理應支持，相信會短時間內公布。她承認最近確實有聽聞自己有意爭奪主席之位的說法，對此表示否認，稱自己「冇諗過」。對於之前有傳主席一職沒有內定人選將「自由競爭」，換言之梁君彥會連任困難？但據她了解，相信問題已經解決，梁君彥連任應該「冇問題」。

至於早前有指經民聯黨內爭奪黨友石禮謙離任後留下的海景辦公室，梁同樣表示並無此事，指自己建議抽籤解決，但結果無人抽，故料由她「進駐」，現時正「諗緊辦公室啲擺位」。