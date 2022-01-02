市區更新基金10年撥款逾1.1億　批19保育活化項目

舊區重建為近年一大議題，基金董事會主席倪錫欽今(2日)在發展局網誌中指，市區更新基金在過去10年，資助撥款超過1.1億港元，批核共19個保育活化項目，活化了西營盤、油麻地、觀塘、北角等10多個舊區。現時已完成的16個項目，總參加人數已超過70萬。

市區更新不單是推倒重來，把舊樓拆卸重建，同時活化舊區，為此而設的市區更新基金，便資助更新範圍內文物保育和地區活化。倪錫欽說，基金自2011年起舉辦5期計劃，批核由非政府組織、社區團體、文化藝術機構及學校等團體，籌備的19個保育活化項目，其中一個資助項目為「路過北角」生活節，生活節由香港藝術中心籌辦，把北角一帶注入新元素，例如在海濱帶有北角糖水道歷史，加入街頭健身裝置、在北角渡輪碼頭，設置描繪社區獨特風景的特色石柱等。

另外，基金又資助葵涌與九龍城兩個項目，前者設立了「共融館」，定期舉辦展覽、導賞、工作坊等，推動本地和該處巴基斯坦小社區的文化交流，後者在九龍城設計出全港最長，達約6.5公里的步行徑，串連九龍城、土瓜灣、紅磡社區中等地標，如九龍寨城、石屋家園、宋王臺等，項目2018年開展，預計明年年中將完成所有路段。

除此之外，基金又為重建項目影響的業主及租客提供支援，自2011年透過《市區重建策略》成立以來，委任由專業社工組成的社區服務隊，為40多個市區重建項目、共逾5萬多位受影響居民提供程序手續上或情緒協助，為街坊適應新的居住環境。