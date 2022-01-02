許樹昌指若社區多於一個爆發點　需收緊社交距離措施

又一城望月樓多人感染Omicron，政府專家顧問許樹昌今日(2日)表示，如社區有超過一個爆發點，就需收緊社交距離措施。若本港於望月樓爆發後的14日內，即本月10日前，沒有出現第5波疫情，相信對通關無大影響。他另提到，香港要繼續「清零」政策，以防醫療系統崩潰，又呼籲高危人士、已打2針逾6個月人士，接種第3針新冠疫苗。

就望月樓相繼出現確診個案，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫時只有望月樓食客受感染，要了解社區出現個案，若社區有超過一個爆發點，便需要收緊社交距離措施。而他認為現時未有相關數據，不必立即收緊社交距離措施。如上月27日望月樓爆發疫情後14日內，沒有第5波疫情出現，更認為對通關無大影響。

至於陳肇始指昨日(1日)市民預約打針數目上升，許樹昌則表示，有數據顯示已打2針由內地及德國共同研發的復必泰疫苗的中和抗體水平不夠高，建議已打2針逾6個月的人、已打2針達1個月的高危人士，均可打第三針。

對於第5波疫情或將來臨，被問到會否實行「與病毒共存」時，他直指香港暫時沒有條件與「病毒共存」，認為香港要繼續「清零」政策，避免長者及高危人士接種率較低，出現重症後，醫療系統將難以承受。