何文田擬建政府綜合大樓　議員批規劃進度慢

因應地區設施需求殷切，政府在2018至19年度《財政預算案》中，宣布預留80億港元，由民政事務局統籌於各區興建社區綜合大樓。其中九龍城區選定的項目為興建何文田政府綜合大樓，而大樓平面設計圖及外觀初步構思圖近日曝光。有區議員認為政府應加快效率，現時規劃時間已過長，預料由構思至竣工需花費10年時間。

根據政府提交的文件顯示，該用地位處位於何文田邨重建地盤III，鄰近常富街迴旋處，地盤可建面積約為1,744平方米(3,037平方米包括斜坡部分)，料興建一幢8層高連天台的政府綜合大樓，包括一個社區會堂、安老院舍暨長者日間護理單位、精神健康綜合社區中心，以及九龍城地區康健中心等。

九龍城區議會主席楊永杰表示，相關建議曾數次在大會討論，而今次提交的方案包含圖則等資料，已經接近拖了4年，而工地附近的屋苑已相繼落成，有居民關注會否影響周邊景觀等。楊永杰盼望當局加快討論進程，否則連同落成的時間，預計需花費10年。另外，楊永杰又關注大樓是否充分推行一地多用原則，包括在地下興建多用停車場等。

對於大樓所在的常樂選區，當區區議員已辭職，會否出現缺乏跟進問題時，楊永杰指會跟其他區議員協調，共同關注進度，不擔心沒有人跟進，而本周四(6日)的九龍城區議會大會上，將會就建議展開討論，並提及工程花費時間及開支等議題。