72萬人註冊港康碼　港鐵站增流動支援　覆蓋全港18區

為協助有需要的市民辦理申請「港康碼」，政府資訊科技總監辦公室(資科辦)今日(2日)宣布，將於明日(3日)起增加15個流動支援站至25個，覆蓋全港18區港鐵站。截至今日中午，已有72萬名市民申請註冊帳戶，當中近80%已啟動帳戶。

資科辦明日起將於朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔和筲箕灣港鐵站增設支援站，連同上月已投入服務的兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角支援站，在港鐵站的流動支援站增至25個。外展隊將協助有需要的市民申請「港康碼」戶口，以及下載或更新「安心出行」應用程式。資科辦上月下旬開始安排外展隊在全港10個港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，期間協助約15,000名市民辦理申請「港康碼」相關手續。

此外，港康碼已新增「取消未啟動的帳戶」功能，如已註冊但因不同原因而未能啟動帳戶，可選擇取消，然後重新註冊。港康碼亦簡化「忘記登入密碼」功能，如忘記密碼，只需要輸入身份證明文件資料及透過短訊收取一次性驗證碼，就可重設密碼。