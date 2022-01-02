政府縱容國泰消極檢疫　連累望月樓員工食客「獄」中過新年

望月樓近日出現Omicron群組爆發，22名員工以及其緊密接觸者都要送入竹篙灣檢疫中心，隔離21天，今日(2日)已踏入第4日。涉事員工於社交媒體及望月樓門口張貼公開信，怒斥政府防控不力，豁免檢疫安排過於寬鬆，加上國泰管理態度消極，放任機組人員違規播毒，令他們無辜受罪，為國泰的人為錯誤埋單。苦主又不解為何望月樓員工的家人亦慘遭連坐之罪，對於餐廳已盡力跟從防疫規定卻仍要停業感到極度無助。有網民隨即留言回覆為員工打氣；亦有曾到望月樓消費的顧客慘被牽連隔離，狠批國泰縱容員工違反防疫規定。

以「竹篙灣隔離營被選中的22人」為署名的22名望月樓員工發文表示，今日已隔離4天，尚有17日「疫監」需要捱。在全港市民歡度新年的日子，淪落竹篙灣檢疫中心隔離，是「最難捱的4日」。疫情爆發以來，中菜從業員往往首當其衝，每天都只能抱着「今朝有工今朝返」的心態，而過去數月餐廳好不容易「回復正常過咗一個小陽春」，形容今次人為錯誤的慘劇令他們回到「萬仗(丈)深淵」，極度無助。

望月樓員工狠批，國泰航空的人為錯誤最後要由跟足防疫指引的餐廳「埋單」，大嘆「我哋所有同事打哂(晒)針，用哂(晒)安心出行，公司跟足防疫指引， 跟足法規換來嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難」，認為是港府關口防控不力，採取過於寛鬆的免檢疫安排，加上國泰航空消極的管理態度，放任機組人員違規播毒，有機組人員漠視自身高危身份違規在市區散播病毒，最後甚至令望月樓員工及其家人在歡樂佳節時困坐「疫監」。員工期望，21天的隔離生活可盡快結束，與外界家人團聚，並希望政府可加快檢測讓餐廳盡早回復正常營業。

有許多網民留言為員工打氣及表示同情，亦有曾在望月樓用膳的網民指同遭牽連正在隔離，炮轟國泰縱容員工違反防疫規定，稱機組人員已不是首次違規，質疑「政府有甚麼行動對違規人事？只是去了一趟午膳，卻換來21天的強制檢疫，真是太無辜」。