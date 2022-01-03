今年推資歷架構六級課程　提升懲教人員專業性

懲教署署長胡英明加入懲教署數十載，坦言懲教人員的工作辛苦且「不討喜」，故招聘上一直存在困難，該署現時仍有500多個空缺，幸去年資歷架構檢討後，離職人數有所降低，稍稍紓緩人手壓力。胡亦着力推動「智慧監獄」發展，冀從中改善人員工作環境，對招募新血亦有幫助。此外，懲教署今年會與香港大學專業進修學院合辦資歷架構第六級的證書課程（相等於碩士學位），為亞洲首間舉辦相關課程的懲教機構，進一步提升懲教人員的專業性。

胡英明指由於懲教署人員的工種特殊，一直以來不是熱門的生涯選擇，幸去年資歷架構檢討後，人員的福利得以提升，離職率亦有所下降。署方亦透過退休後再聘請計劃，邀請榮休後的人員進行職務，以他們的經歷培訓新人。胡直言，現時「人手就令大家（工作）好辛苦，但都控制得到，運作正常」。

他又透露，為提升懲教工作的專業性，近年一直改革職員訓練模式，引入科技元素，並在去年完成「智慧職員訓練院」（e-STI）第一階段發展，為未來智慧監獄發展播下種子。署方的職員訓練院繼成為可頒發資歷架構第五級證書（相等於學士學位）的機構後，會在今年2月與香港大學專業進修學院合辦相等於碩士學位的課程，讓主管級的人員報讀，內容包括管理及人力資源等，其他地區如內地及澳門的懲教人員亦歡迎參與。與此同時，署方亦計劃今年把職員訓練院升格為懲教學院，為本港懲教工作奠下新里程碑。