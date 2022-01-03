懲教署推多個「去激化」更生計劃　今年擬擴至更多院所

隨着一批因參與社會事件而犯法的人進入懲教院所，懲教署着手準備以「去激化」為目的之更生計劃，協助相關人士改過自新，但署長胡英明坦言更生事務中「要改變人的思想是最困難的」，多個相關計劃已試行半年，署方擬於今年推行至更多院所。署方亦注重院所治安，5年前成立的區域應變隊(俗稱黑豹部隊)，至今人數已增加1倍，冀成為人員「一個強而有力的後盾」。

胡英明表示，懲教署去年開展一系列「去激化」更生計劃，包括「一切從歷史出發」教育課程、「青少年研習所」心理輔導課、懲教署及警方合辦「並肩同行計劃」等，試行半年後效果理想。署方現正整合經驗及資源，打算在今年擴大覆蓋面，推行至更多院所。

然而，社會的氛圍會影響監獄內氣氛，故懲教署除協助在囚人士更生外，亦須確保院所內及押解過程中的秩序。他表示，黑豹部隊的主要工作在於高風險押解，而過去一、兩年他們出動次數大幅增加，人數亦在5年間增加1倍。談及該部隊的裝備，胡形容是「世界先進，我可以找得到的裝備，我全部都給他們」。署方去年亦進行了防止恐怖活動及押解期間有人用火力劫囚車的演習，進一步提升危機應變意識。