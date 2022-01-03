續推展智慧監獄　試行不同機械人系統提升保安

懲教署近年大力推動智慧監獄的發展，已進行逾40項相關測試，去年更有「第一階段收成」，第一代智慧監獄在大潭峽懲教所實行。懲教署署長胡英明表示，今年會繼續推展智慧監獄的實行，如試行機械人物流系統，透過智能點算飯餐的設備，以及自動速遞飯盒機械人，減少在囚人士進行違規行為的可能性，同時減輕人員工作負擔。另外，第二代機械人巡邏系統亦增加了可動式鏡頭及影像分析等功能，提升懲教工作專業性及保安水平。

胡英明表示，以往有在囚人士在廚房工作時，會趁機把違規物品混入飯餐，或是偏私增加或減少特定飯餐的數量，以達到非法目的，因此署方決定研究以機械人物流系統運送飯餐，減少在囚人士親自運餐機會。懲教署與機電工程署及科枝公司合作，發展出第一代物流機械人，日後人員只需準備好飯菜後掃描飯盒標籤，再以電子方式運送到囚倉即可。該措施今年會在赤柱監獄試行，已購買了3,000個具備無線射頻辨識標籤（RFID）的餐盒。

他又指，第二代巡邏機械人會於今年第一季在荔枝角收押所及石壁監獄試行。新一代的巡邏機械人除具備前一代的移動、即時對答及即時影像傳送的功能外，亦增加了可旋轉鏡頭及煙霧探測器，令人員可更靈活監測情況，確保囚室安全。另外，該機械人亦新增了影像分析功能，當其分析到在囚人士上吊或昏倒等情況，會自動產生警報。赤柱監獄的醫院亦為在囚人士設立了維生指數監察系統，以手帶形式實時監測病人的心跳，減低發生意外的機會。

除推展智慧監獄外，署方亦致力提升囚倉的保安水平及環境，胡指正逐漸把赤柱監獄原來的厚重傳統鐵閘，改為較為通風及更具安全性的電閘，惟坦言要全面改裝赤柱監獄有其複雜性，因每個倉均需再次鋪置電線及作結構性的工程設備，改裝每個倉料需時至少一年多。