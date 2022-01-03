懲教署去年挑戰重重　胡英明：守得住疫情防線　擋得住非法勢力

過去一年間社會暴力衝突減少，但因2019年修訂《逃犯條例》間參與連場衝突的被捕者接連入獄，懲教署無論在管理在囚人士、設計更生事務及消息發布上皆面對重重挑戰，加上新冠疫情仍持續，懲教署署長胡英明接受本報獨家專訪時坦言，過去數年間「卅年來未見過的事全部盡見」，幸有賴同事們的努力及具前瞻性的計劃及布置，去年「守得住」疫情的防線，亦「擋得住」非法勢力在院所內滋長。懲教署未來會繼續緊守崗位，致力守護社會發展。

現時本港的還押在囚人士數目創下10年新高，為懲教署帶來具大的工作壓力。胡英明指出，懲教署現時管理的在囚人士已升至約8,000人，當中約2,400人為還押在囚人士，較以往平均約1,600至1,700人，大增逾40%。懲教署曾處理約1,000名與修例事件有關的在囚人士，正在院所內的則有約400人。

胡表示，為應對因修例事件及《港區國安法》相關罪行而陸續被判入院所的人，署方早已作出部署，為前線人員進行心理質素培訓，並調配赤柱監獄及東頭懲教所的部分空間處理還押在囚人士。此後，署方為令相關在囚人士的勢力不能凝聚，在2020年起已在分隔在囚人士方面下工夫，並多了採用小組管理形式處理，坦言雖「工作量增加、人手需要增加、同事更辛苦、假期亦放少了，但士氣好好，因為我們打這一場仗已有心理準備，亦在相關措施中看到成效」。

另一方面，院所外的勢力亦影響懲教工作，胡形容去年署方面對「一浪接一浪的抹黑及無理指控」，即使現場《立場新聞》、石牆花等機構或組織已相繼續停運或散解，他亦認為抹黑的情況不會停止。面對社會上大量不實消息，署方亦改變以往被動的策略，主動透過傳媒向公眾發布正確信息，希望「還同事一個公道」。

除了修例風波外，防疫亦是懲教署重點工作，署方去年嚴格推行監獄內的監察、隔離及消毒措施，每日密切監察院所內有沒有疑似個案，以阻止病毒流入，有需要時及早發現、及早隔離與及早截斷傳播鏈。在全體人員努力下，署方成功「守到這條防線」。

總結去年的工作，故認為署方在過去數年面對了連場挑戰，「要摸索，是辛苦，都會碰釘」，但已找到可行的道路，形容去年下半年開始看到成果，期望未來可看到措施進一步實行後所得的結果。