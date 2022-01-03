廉署辦一連三日訓練營　提升高中生防貪意識

為培育年輕人從小廉潔守法兼重視法治精神，廉政公署自2013年起每年為高中生舉辦「iTeen領袖計劃」培訓活動，上月更攪攪新意思舉辦一連三日的訓練，最特別是在屯門訓練營布置場境模擬罪案，讓學生一嘗搜查逮捕的工作。有參與學生表示，活動讓她明白防貪廉潔的重要性。廉政專員白韞六期望學生把廉潔守法的訊息傳遞開去，令本港續成一個廉潔公平的地方。

廉署「iPLUS iTeen領袖訓練營」於12月28至30日舉辦，首日及第三日活動是參觀廉署北角總部、律政中心及前終審法院。第二日活動則為重頭戲，學生到廉署屯門訓練營參觀，期間約40名學生分組學習「對抗管理」及「調查、跟蹤及搜查」，一嘗廉署調查員工作。活動有多個情景訓練，模擬多個收賄款情況，學生扮調查員分別負責跟蹤、拘捕、搜屋或搜車等。

期間白韞六到場為學生打氣，他表示期望學生能透過活動，感受廉署日常的工作及堅守法治的精神，希望學生把活動中學習到的知識及精神牢牢記住，「要代代相傳，令香港繼續成為一個法治好、廉潔公平的地方」。

負責策劃今次活動的廉署青年及德育活動統治范靜然表示，廉署一直重視年輕人的德育教育工作，冀培育他們成為正直、負責任及守法的人。至於廉署執行處訓練及發展總監柳智浩則稱，廉署首次與律政司合辦青年活動，希望年輕人認識法治，了解到大眾要守法的同時，執法人員更需堅守法治原則。

參與活動的學生都表示獲益良多，其中蕭同學指一直認為「貪污」與自己距離很遠，惟今次活動中，讓她發現原來即使很小的事情如班會主席選舉，都可能出現貪污。至於李同學則指透過活動加深對廉署的認識。

廉署自2013/14學年推出「iTeen領袖計劃」，共約200間中學參加過，招募逾5,300名高中生成爲「iTeen領袖」，讓他們認識廉署的工作及貪污的禍害。「iTeen領袖」在校內協助老師籌辦多元化的誠信推廣活動，過去8年共舉辦逾600項活動，接觸逾17萬學生人次。