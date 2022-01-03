新冠疫情重創旅遊業　港府撥款逾千萬資助旅議會

疫情持續冰封旅遊界，負責監管出入境旅行社的香港旅遊業議會，年報見紅2年，上年度虧損1,281萬港元，早前旅議會向東網透露政府泵水救亡，旅遊事務署回覆時指，政府透過「防疫抗疫基金」，向旅議會提供不多於1,320萬港元的特殊資助，分3期發放，第1期最快在月內發放，年内將派其餘兩期。旅議會新主席徐王美倫上任後見傳媒時指因應疫情，旅行社數目上月只剩1662間，是自2013年來的新低，從業員人數亦在2年間跌近2成，只剩1.5萬人。

旅議會陷財困，旅遊事務署指，資助全數用於支付與執行規管相關職能的必要員工薪酬及營運開支，讓旅議會可維持規管職能的正常運作，至完全過渡旅監局。假如旅議會財政狀況有改善，或相關營運開支低於預期，會扣減餘下兩期的資助額或索回已撥款額的剩餘部分。資助杯水車薪，徐王美倫指旅議會打算把現時40名員工削減至15人，營運開支由現時每月90萬港元下調至50萬港元。

另外，徐王美倫指受疫情影響，註冊旅行社由2019年尾有1760間，回落至上月的1662間，整體旅行社從業員人數亦報稱由2019年7月的1.85萬人，下跌至去年同期的1.5萬人，少了18.9%，另議會在2019年前，分別發出至少6000個導遊牌照與1.7萬個領隊牌照，但在去年只是發出分別5400個與1.36萬個，跌幅有1成與2成。她指，政府推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」深受業界歡迎，料1億元資助額將於月內用盡，期望再次加碼。