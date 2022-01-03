19處指明地方納強檢　涉輸入個案及外地確診個案

政府周一(3日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府表示，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案、一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗曾於香港逗留的外地確診個案，下列指明地方被納入強制檢測公告：

1. 荃灣德士古道山德士中心15樓太亞(香港)有限公司

2. 荃灣富華中心2樓A舖滙豐銀行荃灣卓越理財中心

3. 旺角砵蘭街耀中大廈

4. 紅磡黃埔花園錦桃苑第14座地下紅磡灣郵政局

5. 紅磡民泰街27號地下A1號舖稻庭養助

6. 沙田新城市廣場3期2樓A222號舖橡子共和國

7. 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期1樓113B舖Turning Point By Coffee ART

8. 長沙灣青山道682號潮流工貿中心30樓3003室

9. 中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店

10. 旺角砵蘭街372號儷凱酒店

11. 東涌東環6B座

12. 東涌海堤灣畔地下G號鋪Ouzo Bar & Restaurant

13. 東涌東環地下G07-09號鋪Fusion

14. 西營盤第三街208號毓明閣1座

15. 中環德輔道中55號協成行中心5樓繆思

16. 香港大學百周年校園賽馬會教學樓3樓3.36室Active

17. 由天逸開出往友愛路線號碼751的輕便鐵路

18. 由屯門碼頭開出往元朗路線號碼610的輕便鐵路

19. 由青衣站開出往朗屏邨路線號碼68A的九巴

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。