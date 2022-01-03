鑽走血管鈣化物　新儀器令「通波仔」手術更安全

前年本港冠心病死亡人數佔了心臟病總死亡人數58.8%，而做「通波仔」手術治療冠心病時，最怕遇上血管鈣化物。為處理血管鈣化，一般會使用全球應用最多的斑塊切除技術「冠狀動脈斑塊旋磨術」，本港近年亦引入經改良的冠狀動脈斑塊旋磨術儀器「360度心臟動脈粥樣硬化切除器」，能令手術成功率高逾90%，且能有效簡化手術準備，減少手術時間，令手術更安全。

「通波仔」是將球囊導管引入到心臟冠狀動脈病變及收窄之處，擴張球囊以擴大血管直徑改善血流，並按情況植入支架以支撐冠狀動脈。但血管鈣化物會在血管積聚凝固，令「通波仔」球囊和支架無法完全打開，有研究發現血管鈣化愈嚴重，患者「通波仔」一年後出現不良心血管事件的比率愈高，包括死亡、心肌梗塞等。

為在「通波仔」前先移除鈣化物，本港在兩至三年前引入了「360度心臟動脈粥樣硬化切除器」。香港中文大學醫院心臟科專科醫生陳裕豪表示，儀器的旋磨頭每分鐘旋轉速度可達16萬至18萬轉，令鈣化物或斑塊被消融。對比以前的儀器，改良後的手術準備時間由近40分鐘減至10多分鐘，且即使只有醫生一人操作也非常容易，手術時間大大減低，手術更安全。