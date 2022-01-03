張家朗效應傳入中學　落成首個劍擊中心　基層亦可參與

港隊代表張家朗在東京奧運劍擊項目勇金牌，掀起本港劍擊熱潮。葵青香港道教聯合會圓玄學院第一中學花費近100萬港元，將校內的學習互動中心改建成「體適能訓練中心」，當中包括符合國際標準的劍擊比賽及訓練中心，設有兩條標準劍擊賽道（鋁板）及即時計分裝置，是津中學界首個劍擊中心落成啟用，讓基層學生亦能夠接觸劍擊運動。

該校的「體適能訓練中心」於上月底正式啟用，場內可用作訓練劍擊，而且設備及器材齊全，例如可調式雙滑輪多功能訓練機、4台室內飛輪健身單車、啞鈴等。此外，該校亦有參與政府的「開放學校設施推動體育發展計劃」，讓公眾人士免費預約試玩，以及租借場地予機構及團體使用，目前已有5間小學報名到校一嘗劍擊樂趣。

校方亦於本學年起，將劍擊運動引入校本體育課程，不同年級每學年需上2或4堂劍擊體驗課程，每堂45分鐘，並以重劍訓練為主，內容包括握劍、姿勢及弓步等；校方聘請了校友兼劍擊港隊退役代表黃俊聲擔任導師，黄本身在學校亦是任教劍擊課外活動課程，學生可用非常低價參與劍擊訓練，他直言是「知恩圖報」。

遇有家庭經濟困難的劍擊精英學生，該校教師更會私下墊支，支持有關學生赴外地參加國際比賽。該校近8年內有6名學生獲邀加入體院培訓，並成為港隊劍擊代表。校長簡偉鴻表示，學校於2007年已培養學生發展劍擊，「每個人都係可以教的，只是有無土壤令他們發光」。